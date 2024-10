Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando intorno alle 18,20 per un incidente stradale sulla Strada Statale 554 all'altezza del chilometro 4 in prossimità della Casfer direzione Cagliari.



Per cause ancora da accertare un'autovettura e un'autocisterna per il trasporto di carburanti che viaggiavano nella stessa direzione di marcia sono rimaste coinvolte, illesi i conducenti. Alla guida dell'auto una donna che fortunatamente non ha riportato ferite.



La richiesta è pervenuta alla sala operativa 115 che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale dove gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto presenti anche i sanitari inviati dal 118 con un'ambulanza che hanno visitato sul posto la donna.



La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Cagliari Sul posto anche l'Anas per il ripristino della sede stradale. Sul posto si attende l'arrivo della Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.