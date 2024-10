Terribile schianto, questa mattina, al chilometro 10 della SS 387 che collega Cagliari con Muravera.

A scontrarsi, all'altezza di Selargius, una moto e un camion. Il centauro 41enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all'ospedale Marino di Cagliari in codice rosso. Sul posto, oltre ai soccorritori, i carabinieri di Quartu.