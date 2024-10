Questa mattina, intorno alle 6, la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto la richiesta di intervento per un incidente stradale, la cui dinamica è in corso di accertamento, avvenuto sulla SS 597, all’altezza bivio Oschiri.

Sul posto oltre ai pompieri, che hanno messo in sicurezza l’area interessata, i Carabinieri di Ozieri e Oschiri e il personale sanitario del 118 che ha soccorso il conducente dell’auto per poi trasportarlo per accertamenti al pronto soccorso.