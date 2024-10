Incredibile incidente stradale lungo la SS131 dcn all’altezza del km 60+300.

Una Citroen C3 che procedeva verso Nuoro, per cause in corso di accertamento, è letteralmente volata fuori strada finendo su una stradina sterrata che corre parallelamente alla statale.

Per la conducente sono scattati immediatamente i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di Nuoro. La donna, una volta estratta dall’abitacolo, è stata accompagnata all’ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni non gravi. Sul posto anche Polstrada per i rilievi di rito.