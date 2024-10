Drammatico incidente stradale lungo la SS 131, al chilometro 114,400, all'altezza di Paulilatino.

Secondo quanto emerge sarebbero due veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha causato anche la morte di un ex carabiniere 77enne di Oristano, Domenico Murruzzu. Era alla guida della propria Dacia quando ha tamponato l'altro mezzo rimanendo ferito gravemente. Inutili i soccorsi. Chiusa la corsia in direzione Sassari per consentire i soccorsi.



Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del fuoco, le squadre Anas e la Polstrada all'opera per ripristinare la regolare circolazione stradale.