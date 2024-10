Non ce l’ha fatta la 45enne di Quartucciu, Simona Murru, rimasta coinvolta ieri sera in un tremendo incidente sull’asse mediano di scorrimento, in direzione viale Marconi: alla guida della sua Citroen C3, è andata a sbattere violentemente sul guardrail riportando gravissime lesioni.

I soccorritori del 118 l’hanno immediatamente soccorsa e trasportata al Brotzu, nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate, la donna purtroppo è spirata durante la notte sebbene i medici abbiano fatto di tutto per salvarle la vita.

Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica del terribile schianto, ma dalle prime indiscrezioni pare che Simona Murru viaggiasse senza la cintura di sicurezza.