Erano da poco trascorse le quattro del mattino quando è stato lanciato l’allarme. A Orosei, proprio nel centro del paese, in via Santa Veronica, due giovani di 21 e 22 anni viaggiavano a bordo di una Fiat 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantati contro un palo della luce.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale medico del 118 dell’ambulanza M.M. Soccorso Orosei, la Gies e la medicalizzata da Siniscola, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

I due ragazzi sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. I soccorritori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore idraulico per liberare l’autista.

Uno dei due giovani è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale, a causa del terribile impatto ha riportato diverse fratture, un trauma cranico e toracico. Anche l’altro ragazzo è finito in ospedale in codice giallo.