Scontro tra due auto nel primo pomeriggio nella galleria di Pratosardo.

A causa di una distrazione, la vettura che viaggiava verso Nuoro ha invaso la corsia opposta urtando contro l'auto che viaggiava in direzione Siniscola. Entrambi i conducenti, due uomini rispettivamente di 56 e 69 anni, sono fortunatamente rimasti illesi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro è intervenuta per liberare la strada, rimasta chiusa per almeno un ora creando notevoli disagi al traffico veicolare.

Sul posto anche le Forze dell'ordine per i rilievi.