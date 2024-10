Terribile incidente stradale sulla Provinciale 18 che conduce ad Alghero, all'altezza delle tenute Sella&Mosca. Nello schianto hanno perso la vita tre persone e sono rimaste ferite quattro di cui due in modo gravissimo.

Secondo le prime ricostruzioni, una Opel Corsa e una Ford Fiesta, la prima viaggiava verso Alghero mentre la seconda verso Sassari, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire e la Fiesta, nell'impatto, si è capovolta finendo in cunetta.

Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, la Polizia e i Vigili del fuoco.

Le tre vittime sono un algherese di 56 anni, Salvatore Angius, panettiere, conducente della Opel, e i fratelli Jamir e Usuf Mattubar, bengalesi di 39 e 29 anni. Con loro a bordo dell’auto anche Shafiqur Mohammad e Momin Mia, bengalesi, trasportati con codice rosso all’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Erano tutti dipendenti del panificio Cherchi di San Marco. Viaggiavano sempre insieme.

A bordo della Ford Fiesta, invece, una coppia: un algherese, Simone Fois, e una sassarese, Laura Orrù. I due sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale civile di Alghero.

A lanciare l'allarme sono stati due agenti della polizia penitenziaria che in quel momento stavano viaggiando in direzione Sassari e si sono trovati di fronte una scena da brividi. Sono stati anche i primi a soccorrere le persone coinvolte.