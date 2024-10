Schianto mortale sul cantiere infinito della Buddi-Buddi, la strada che collega Sassari al litorale di Platamona. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nel tratto di strada provinciale, a pochi chilometri dal capoluogo.

La vittima è uno scooterista sassarese di 57 anni, Antonio Bolognesi.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, era diretto in città e ha perso il controllo della due ruote mentre percorreva una rotatoria in costruzione, finendo per schiantarsi sul cordolo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118: Bolognesi è morto sul colpo.