Ancora sangue sulle strade isolane.

L'ultima vittima si è registrata stamane sulla SS 131 dcn, all'altezza del bivio di Ghilarza in direzione Olbia. Un barracello 51enne di Jerzu è morto in seguito allo schianto avvenuto attorno alle ore 12. Per cause da chiarire, un 51enne residente nel Lazio, ma originario di Nuoro, a bordo della sua Nissan X Trail in compagnia di una 53enne, ha tamponato la Fiat Punto della Compagnia Barracellare a bordo della quale viaggiava la vittima.

Sul posto il 118, che ha soccorso due a bordo della Nissan, uno dei quali in gravi condizioni, trasportandoli in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per regolare il traffico e ricostruire la dinamica del sinistro.