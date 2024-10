È un cittadino cinese di 24 anni, Cheng Cheng Zheng, residente a Cagliari, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 125 a Castiadas.

Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes che, per cause non ancora accertate, si è scontrata frontalmente contro un fuoristrada Nissan condotto da un 50enne di Villaputzu.

Nell'impatto il 24enne è morto sul colpo. Trasportato in elicottero al Brotzu, il 51enne. Le sue condizioni sono gravi.

I carabinieri della Compagnia di San Vito stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.