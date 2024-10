Ancora sangue sulle strade dell’Isola, l’ennesima croce stavolta in via Artigianato, nella zona industriale di Arzachena. A perdere la vita un 41enne del posto, Pietro Sanna: l’uomo a bordo della sua Golf, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e andando ad urtare violentemente contro alcuni vasconi in cemento.

Un impatto tremendo, l’auto ha capottato diverse volte e la vittima dello schianto è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Porto Cervo e Arzachena: purtroppo per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, forse la causa del terribile incidente potrebbe essere stata l’alta velocità, ma sulle dinamiche dell’episodio i militari dell’Arma stanno ancora svolgendo ulteriori accertamenti.