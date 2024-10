Si chiamava Michele Carboni l'agricoltore 31enne deceduto oggi all'alba in seguito a un incidente stradale nel Sulcis.

La vittima era originaria di Tratalias. Proprio lì Michele era diretto questa mattina dopo essere partito da San Giovanni Suergiu. La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Carbonia e dei militari della Stazione di San Giovanni Suergiu, intervenuti sul posto.

Erano circa le 5 quando Carboni percorreva la Strada provinciale 74, in località Santa Lucia, alla guida volante di una Fiat Punto. A un certo punto, per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo dell'auto uscendo fuori strada. La Punto si è ribaltata più volte.

A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti della zona, resisi conto dell'accaduto. Ma quando sono arrivati i il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, per il 31enne non c'era più nulla da fare.