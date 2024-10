Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Strada provinciale 3 che conduce da Siniscola e Lodè, in località "Arai".

In seguito allo schianto ha perso la vita un 86enne, di cui non sono ancora state rese note le generalità. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era alla guida della sua auto Nissan Pick up lungo una strada di penetrazione rurale quando ha sbandato finendo in una scarpata.

Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero del corpo esanime dell’uomo dalla scarpata. Intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Stazione di Siniscola e il 118, i cui operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano automobilista morto sul colpo. Ai familiari della vittima, prontamente accorsi nel luogo della sciagura, è toccato il riconoscimento legale dell'uomo.