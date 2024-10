Lo scorso 17 agosto era stato vittima di un terribile incidente in moto, quando dopo aver perso il controllo della sua due ruote era andato a sbattere contro un muretto a secco.

Subito trasferito in ospedale in gravi condizioni, per Fabio Cuccu, 37enne originario di Tempio Pausania, la luce si è spenta dopo due giorni di ricovero.

L'incidente era avvenuto sulla statale 389, in territorio di Ozieri. Cuccu risiedeva in Corsica; dopo l'incidente è stato trasferito al Santissima Annunziata di Sassari in elisoccorso.

A niente, purtroppo, sono servite le cure dei medici: l'uomo è morto la scorsa notte.