Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, sulla Strada provinciale 17, a Quartu Sant'Elena. Un centauro di 56 anni, Paolo Giufarelli, ha perso la vita dopo avere impattato con la sua motocicletta contro un'auto lungo la strada che porta a Margine Rosso, all'altezza della ringhiera che si affaccia sul litorale.

La vittima era un carabiniere in pensione. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, l'uomo stava percorrendo la provinciale in sella al suo T-Max in direzione Flumini di Quartu, quando una Volkswagen T-Roc condotta da una 26enne di Quartu che sopraggiungeva in senso contrario gli avrebbe tagliato la strada.

Il 56enne ha urtato l'auto volando rovinosamente sull'asfalto e morendo sul colpo. L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e un'ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.