È morto questa mattina all'ospedale Brotzu di Cagliari il motociclista coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in città lungo viale Marconi, all'altezza dell'incrocio di Is Pontis Paris.

La vittima è Maurizio Muscas, commerciante cagliaritano di 62 anni. Stando a quanto ricostruito, l'uomo stava attraversando il crocevia tra Cagliari e Quartu Sant'Elena in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro il guardrail.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ai sanitari intervenuti sul posto. Il centauro è stato trasportato al Brotzu in codice rosso a bordo di un'ambulanza del 118. Stamattina è Muscas è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente.