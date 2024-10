Un turista tedesco e i due figli di 5 e un anno e mezzo sono stati ricoverati in ospedale con assegnato un codice rosso per le ferite riportate nell'incidente stradale, avvenuto durante la notte, lungo la statale 125 Var all'altezza di Solanas sul litorale per Villasimius, nel Cagliaritano.

L'auto condotta dal turista, una Bmw Serie 5, per cause non ancora accertate, ma forse per un colpo di sonno, si è schiantata contro il pilastro di una galleria. L'incidente è avvenuto alle 3, all'altezza del chilometro 12,600. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Padre e figli sono stati trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari, sono gravi ma non in pericolo di vita.