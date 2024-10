Si schianta con il Nissan Qashqai alla spalletta laterale in calcestruzzo della galleria. Per Massimo Sale, 23 anni, di Illorai non c’è stato niente da fare.

Le cause dell’incidente, avvenuto in una galleria Li Copuleddi lungo la strada statale 131 all’altezza di San Teodoro, al chilometro 126, sono ancora in fase di accertamento ma potrebbe trattarsi di un malore o un colpo di sonno.

Da non escludere anche l’alta velocità. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno fatto l’impossibile per strappare il giovane alla morte, ma inutilmente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Siniscola e la polizia stradale.