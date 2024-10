Un giovane cameriere di Olmedo, il 21enne Andrea Selis, è morto questa mattina sull'Autostrada A8 insieme a un amico 29enne di Trento.

Erano da poco passate le 4 di questa mattina quando, per cause da accertare, la Volkswagen Tiguan sulla quale viaggiavano i due ha tamponato un furgone di un cantiere nel tratto tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese.

Lo schianto sarebbe avvenuto a velocità sostenuta causando il ribaltamento della macchina che si è trasformata in un ammasso di lamiere.

Andrea Selis e il suo amico, che guidava la vettura, sono morti sul colpo. Erano i due che viaggiavano sul lato sinistro del veicolo. I loro compagni di viaggio di 20 e 21 anni sono stati trasportati in codice verde negli ospedali Sacco e di Rho. Altri due uomini, tra cui l'operaio che stava segnalando il cantiere e il restringimento della carreggiata, sono stati visitati sul posto ma hanno rifiutato il ricovero.

Andrea Selis lavorava in un ristorante di Riva del Garda. Aveva frequentato l’istituto alberghiero di Alghero e giocava a calcio nella squadra di Olmedo, della quale il padre, un agente della polizia penitenziaria, è dirigente.