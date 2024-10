E' di due morti e tre feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 672 fra Tempio Pausania e Perfugas.

Una Mercedes e una Chrysler, in località Sa Contra, tra Perfugas e Tempio, si sono schiantate frontalemente.

Due uomini, Mario e Giovanni Bertarelli, padre e figlio, di 63 e 26 anni, di Sassari, a bordo della Mercedes, sono deceduti sul colpo.

La Chrysler, invece, era guidata da Giorgio Frigeri, di 62 anni, il padre di Angelo, il 32enne in carcere dal maggio scorso per la strage familiare di Tempio Pausania in cui vennero uccisi Giovanni Azzena, la moglie Giulia Zanzani e il loro figlio Pietro di 12 anni.

L’uomo nello scontro ha subìto un trauma cranico ed è stato portato in elicottero nell'ospedale di Sassari, dove sono stati trasferiti anche un passeggero settantenne con un trauma addominale e una donna 35enne con frattura al bacino.