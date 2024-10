Intorno alle 19.30 di ieri, 10 ottobre, sulla S.S. 129 tra Galtellì e Orosei, all’altezza dal bivio per Onifai, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a seguito di uno scontro frontale fra due autovetture.

Entrambi i conducenti delle macchine sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 sopraggiunte con due ambulanze: una da Irgoli e la medicalizzata da Nuoro.

Purtroppo, per uno dei due automobilisti non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita Lussorio Fele, 65enne residente ad Irgoli. Il secondo conducente è stato assistito dai sanitari e condotto all’Ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di Orosei e la Polizia Stradale di Siniscola hanno eseguito i rilievi di legge.