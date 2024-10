Scontro frontale tra 2 auto nella serata di ieri, 9 gennaio, poco prima delle 23, in via Norbello ad Abbasanta, in prossimità dell'ingresso di Norbello, nell'incrocio della circonvallazione che porta a Ghilarza.

Coinvolte una Mini Cooper e una Fiat Punto: i 2 conducenti, rispettivamente un uomo e una donna, e una passeggera, sono stati trasportati al Pronto Soccorso da due ambulanze.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due vetture e lo scenario del sinistro. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.