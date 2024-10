Alle 8 di questa mattinata due autovetture, una Fiat 600 con a bordo il conducente di di 78 anni originario di Lodè e una Ford Eco Sport condotta da un uomo di 46 anni di Orosei, sono andate in collisione al km 225.5 della SS 125.

La squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta sul posto e ha provveduto ad estricare dall'auto il conducente dell'utilitaria Fiat, consegnandolo al personale medico che gli ha prestato le prime cure. Dopo la stabilizzazione, il malcapitato è stato trasferito all'Ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sono al vaglio dei Carabinieri i rilievi effettuati per stabilire la dinamica e le cause del sinistro. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Siniscola, i Carabinieri della Stazione di Santa Lucia e il Servizio Sanitario 118, è intervenuta una pattuglia della Polizia del Commissariato di Siniscola e gli operatori ANAS per il ripristinano la viabilità.