Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle 13:45 circa per un incidente stradale sulla Strada Statale 196 all'altezza del km 7, alle porte di Villasor.

Per cause ancora da accertare, una Mini Pala Caterpillar (mezzo da cantiere per il movimento terra) e un suv Bmw che percorreva la statale sono rimasti coinvolti in uno scontro. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato per estrarre il conducente del Suv congiuntamente ai sanitari e provveduto alla messa in sicurezza, entrambi i conducenti sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico di Monserrato in codice rosso dalle ambulanze del 118.

Sul posto è intervenuta anche l'autogrù del 115 in supporto alla squadra ordinaria già sul posto per la messa in sicurezza della minipala ribaltata sulla carreggiata della sede stradale. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.