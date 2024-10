Incidente stradale a Cagliari, in via Is Cornalias. Due persone sono rimaste gravemente ferite.

Una Fiat 500 e una Opel Agila si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili del fuoco e il 118, che hanno estratto dalla 500 una 36enne residente nell'hinterland. La donna è stata trasportata al Policlinico in codice rosso.

Il 24enne alla guida della Opel, residente nell'area metropolitana, è stato invece portato all'ospedale Brotzu, dove è ricoverato.