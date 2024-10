Intorno alle 12 di oggi, 19 aprile, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Nazionale, a Santa Teresa Gallura, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, un Ape Poker è andato a scontrarsi frontalmente contro un'autovettura.

I due conducenti, rimasti feriti, sono stati affidati alle cure del personale del 118. La squadra inviata sul posto dal 115 ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a bonificare l'area.