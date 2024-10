Ieri alle ore 23.30 a Quartu Sant'Elena, in viale Europa all'altezza dell'incrocio con via Marconi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti a seguito di sinistro stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, tra una Peugeot 206, una Nissan Qashqai ed un’ambulanza del 118 con autista e due soccorritori a bordo, oltre ad una vedova 92enne, che era la paziente trasportata.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno notato uscire dal cofano motore dell’ambulanza delle fiamme, prontamente spente utilizzando l’estintore presente a bordo della gazzella di servizio.

La paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza rimasta coinvolta nel sinistro è stata dichiarata deceduta per cause non collegate allo stesso, così come determinato dal personale medico del 118 intervenuto successivamente. Tutti gli altri passeggeri coinvolti sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati presso il policlinico di Monserrato e l’ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove le lesioni riportate dagli stessi sono in corso di refertazione.