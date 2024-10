Intorno alle 11 di questa mattina i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Sp 59 in località Poltu Quatu per un incidente stradale.

Per cause da accertare due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata. Pesante il bilancio dello schianto: un deceduto e tre feriti. La vittima è Alessandro Florio, turista 63enne di Nocera Inferiore (Salerno). L'uomo, secondo quanto ricostruito, era al volante di un suv Mercedes a bordo del quale si trovavano anche la figlia e una coppia di amici residenti nella zona di Desenzano del Garda (Brescia).

La vettura, per cause ancora in fase d'accertamento da parte della Polizia stradale di Olbia, si è scontrata con una Fiat Punto con alla guida una 21enne. Dopo l'impatto, il suv si è ribaltato e il conducente è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. La figlia della vittima, uno degli amici e la conducente della Punto sono stati trasportati in ospedale per essere visitati, ma non sono in gravi condizioni. Le due auto sono state sequestrate.

La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.