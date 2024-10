Intorno alle 16.15 di oggi, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Escrivà per un incidente stradale.

Per cause da accertare, secondo quanto ricostruito, una Fiat 500 ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Volkswagen Tiguan.

Quattro le persone coinvolte nel sinistro, portate in ospedale da tre ambulanze del 118 per accertamenti. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.