I militari della Compagnia di Iglesias sono intervenuti all'incrocio tra via Stazione e la sp 87 in Domusnovas dove si è verificato un incidente mortale. La Fiat Punto proveniente da Villamassargia con a bordo padre e figlio, 54 e 25 anni, si è scontrata con una Citroen, condotta da un muratore 45enne, che impegnava l'incrocio provenendo dalla via Stazione.

L'impatto è stato fatale per il conducente della Punto, disoccupato del 1964 residente a Villamassargia, che è deceduto sul colpo a seguito dell'impatto: le altre persone coinvolte, tutte residenti a Villamassargia, non hanno riportato lesioni. La dinamica è in fase di valutazione per eventuali condotte di rilevanza penale.

Dell’episodio i Carabinieri della Stazione di Domusnovas ne hanno dato immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria che ha immediatamente disposto il sequestro dei veicoli.