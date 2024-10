Incidente stradale al km 99,400 della SS 198. Un motociclista di nazionalità tedesca di 37 anni, per cause in corso di accertamento, è uscito fuoristrada con la sua moto nel territorio di Ilbono, in località "Tedili".

Sul posto è intervenuto il medico del servizio 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della locale Stazione.