Incidente stradale questa sera in via Roma a Cagliari, dove uno scooter e una Nissan Qashqai sono entrati in collisione per cause ancora da chiarire.

Ad avere la peggio il conducente del motorino, che ha terminato la propria corsa sul marciapiede. Il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza, i cui operatori hanno soccorso il ferito trasportandolo in ospedale.