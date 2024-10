Francesco Bottaru, 55 anni, autotrasportatore originario di Fonni, è morto schiacciato dal suo stesso trattore. La tragedia è avvenuta nelle campagne di Arlena di Castro, nel viterbese, in località La Chiusa. Martedì scorso, intorno alle 18, l'uomo stava lavorando quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo.

Alcune persone del posto dopo aver visto quanto era accaduto hanno prontamente allertato i medici del 118, i carabinieri di Tuscania e i Vigili del fuoco. L'incidente ha incastrato Francesco Bottaru tra le lamiere e nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte si è diffusa in tarda serata a Fonni e ha lasciato increduli parenti e amici. Francesco Bottaru si era trasferito da tempo ad Arlena di Castro e con la moglie Tonina, anche lei di Fonni, dove aveva avviato l'attività di autotrasportatore. Amava rientrare quando poteva nel suo paese d'origine per riabbracciare i familiari e ritrovare gli amici di un tempo. Nel centro barbaricino tutti lo ricordano come una persona affabile e caparbia.