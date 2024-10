Il tratto di costa sulla spiaggia di Abbatoggia non era considerato a rischio crolli dagli esperti. Il sindaco di La Maddalena Fabio Lai e i vertici dell'ente parco nazionale dell'arcipelago non avevano mai ricevuto segnalazioni sullo stato di fragilità di quel tratto di litorale. Eppure, dal costone rocciose che lo sovrasta, ieri è precipitato un grosso masso che ha ucciso un turista piemontese di 58 anni, Piergiorgio Benegaglia.

"La conoscenza del territorio ci dice che in questa zona non ci sono pareti a picco o formazioni rocciose a rischio idrogeologico - spiega il direttore dell'ente parco Giulio Plastina -. Certo le piogge degli ultimi due mesi potrebbero aver favorito un evento franoso inaspettato, ma finora non ci è stata segnalata alcuna criticità".

Il primo cittadino sta comunque valutando di vietare l'accesso a quel tratto di costa, che nel periodo estivo è molto frequentato da turisti e maddalenini. Sulla tragedia, Lai chiede "massimo rispetto nei confronti della famiglia e soprattutto della piccola, evitando ricostruzioni fantasiose dell'accaduto che causano unicamente ulteriori sofferenze che possono essere risparmiate. Oggi tutta l'isola di La Maddalena piange insieme alla famiglia Benegaglia".