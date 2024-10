Si dice marzo pazzerello, ma anche il mese d’agosto qualche volta riserva, in campo meteorologico, non piacevoli sorprese.

Ne sanno qualcosa a Ovodda, dove sabato 9 agosto, nel pomeriggio, intorno alle 17.30, si è scatenato improvvisamente un temporale estivo. La splendida giornata di sole, fino a quel momento, non lasciava certamente presagire a un cambio repentino del tempo.

Sulla pioggia è prevalsa la grandine, con chicchi grandi quanto basta per arrecare danni alle colture di stagione, ortaggi in particolare, e alle auto non risparmiate dall’improvvisa tempesta.