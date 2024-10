Uno scheletro di epoca sconosciuta è stato scoperto a Gonnesa. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da un cittadino che transitando vicino ad un canalone, in località Guruneddu, ha notato delle ossa uscire fuori dal terreno.

I carabinieri hanno recuperato i resti che sono stati inviati all'Istituto di Medicina legale per gli ulteriori accertamenti scientifici. In particolare sarà prelevato il Dna e preso il calco dei denti per poter poi comparare i dati con i nominativi presenti nell'elenco delle persone scomparse.

Dalle prime verifiche lo scheletro risale ad almeno trenta anni fa.