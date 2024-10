Secondo le prime indiscrezioni, i due scheletri ritrovati casualmente in un terreno agricolo nelle campagne di Siamanna, nell'Oristanese, potrebbero appartenere a due adulti, forse un uomo e una donna.

Procura della Repubblica e Carabinieri di Oristano però continuano a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, limitandosi a spiegare che solo gli esami medico legali, nei prossimi giorni, potranno offrire indicazioni precise su età, sesso e cause della morte. I due scheletri sono stati ritrovati da un imprenditore del posto che stava lavorando con una pala meccanica in un terreno agricolo di sua proprietà non lontano dal centro abitato del paese.

Quando la benna ha messo in evidenza un teschio e numerose altre ossa, l'imprenditore ha spento il motore e avvisato i Carabinieri. E' stato proprio lui, a raccontare di non avere dubbi sul fatto che le ossa emerse nel suo terreno appartenessero a due persone aggiungendo di non aver notato tra le ossa resti o tracce di eventuali vestiti.

Il maltempo ha impedito il recupero immediato dei due scheletri, che è avvenuto solo nella tarda mattinata di ieri alla presenza del medico legale e sotto la stretta vigilanza dei Carabinieri che hanno costantemente presidiato il sito. La speranza degli inquirenti è che oltre a informazioni su età, sesso, epoca e causa della morte. gli esami medico legali possano fornire elementi utili anche a dare un nome e un cognome ai due scheletri.

Su questo fronte stanno già lavorando gli investigatori della Compagnia e del Comando provinciale dei Carabinieri.