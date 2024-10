In attesa dei nuovi parametri per l’attribuzione dei colori, l’Italia si appresta a divenire quasi per intero gialla dalla prossima settimana. Solo la Valle d’Aosta, dovrebbe restare arancione. Sicilia e Sardegna, invece, con tutta probabilità passeranno da lunedì 17 maggio in giallo.

La Sardegna, insieme a Molise e Friuli Venezia Giulia, è peraltro una delle tre regioni con incidenza settimanale dei contagi sotto quota 50 ogni 100mila abitanti, perciò potenziale zona bianca (se tenesse il trend per almeno tre settimane).

Sarà proprio il monitoraggio del 14 maggio a certificare le prime regioni con numeri in regola per ambire alla zona bianca senza restrizioni (fatta eccezione per mascherina e distanziamento). In Molise si contano 42 contagi ogni 100mila abitanti, in Sardegna 49 e in Friuli Venezia Giulia 50. Il passaggio, nella migliore delle ipotesi, potrebbe avvenire non prima di fine maggio. Sono infatti necessari tre monitoraggi consecutivi con incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso.

Fu proprio la Sardegna a sperimentato, prima e unica regione, la fascia bianca dal 1° al 21 marzo. Da lì il ritorno in arancione nel periodo pasquale e poi in rosso dopo le festività.