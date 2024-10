Uno dei più grandi maestri della risata del nuovo millennio arriva per la prima volta in Sardegna per una doppia tappa: Maurizio Battista.

Il comico romano proporrà il suo spettacolo “Scegli una carta” prima il 24 maggio al Teatro Comunale di Sassari, e poi al Teatro Conservatorio di Cagliari, il giorno successivo.

Un grande e divertente regalo fatto all’intera platea isolana da Insula Events, recapitato a domicilio al grande pubblico della Sardegna che richiede, apprezza e merita di poter assistere a grandi eventi.

I biglietti saranno disponibili a brevissimo presso tutti i Box Office dell’intera Sardegna: a Cagliari in via Regina Margherita (070657428); a Sassari nella sede delle Ragazze Terribili in via Tempio (079278275) e alla Messaggerie Sarde di piazza Castello (079230028).

I prezzi per il Teatro Comunale di Sassari sono di 39 euro più diritti di prevendita (platea) e 29 euro più diritti di prevendita (galleria). Stessi prezzi per il Teatro Conservatorio di Cagliari.