Sembrava discutessero tranquillamente come due amici, ma in pochi minuti è accaduto il peggio. Intorno alle 21.30, nei pressi del Mc Donald’s di piazza Matteotti, a Cagliari, è nato un improvviso ring che sfocia nel sangue. Tra due giovanissimi, (parrebbe lavorino per conto di una società che effettua consegne a domicilio di cibo), i toni della discussione si animano fino ad arrivare alle mani.

Uno dei due sferra un paio di pugni al volto all’altro, che cade sbattendo il viso per terra: provvidenziale l’intervento di una guardia giurata della Tiger Vigilanza, in servizio proprio all’interno dell’autostazione Arst - Mc Donald’s, che immediatamente blocca l’energumeno che ha la meglio sul coetaneo. Non si sa bene il motivo della ferocia inaudita, ma in pochi minuti la vittima dell’aggressione è a terra, in una pozza di sangue.

L’aggressore è riuscito a scappare, la guardia giurata ha prestato subito assistenza al ragazzo ferito fino all’arrivo della Polizia: nel frattempo sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha soccorso il giovane grondante di sangue e trasportato al Policlinico, in codice giallo: i poliziotti hanno poi ascoltato e relazionato il racconto del vigilantes che fortunatamente è riuscito ad evitare il peggio. La Questura è al lavoro per individuare l'aggressore che potrebbe avere le ore contate: le telecamere di video sorveglianza infatti potrebbero aiutare gli investigatori a dare un nome e un cognome al ragazzo violento.