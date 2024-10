Una distrazione, una tragica fatalità, il dramma: un uomo è precipitato da una scogliera di alcuni metri (scoglio del genovese), nella zona tra S'Archittu e Santa Caterina, nei pressi di Cuglieri (Oristano) e ha perso la vita mentre era intento a scattare alcune foto panoramiche.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, elisoccorso del 118, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Oristano e Vigili del Fuoco: a nulla sfortunatamente sono valsi i tentativi di salvargli la vita, il poveretto era già morto e le condizioni sfavorevoli del tempo non hanno agevolato il recupero del corpo, per via del forte vento e del mare agitato.

*** Notizia in aggiornamento ***