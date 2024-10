Scatta da oggi 30 giungo l'obbligo per imprese, lavoratori autonomi, professionisti di dotarsi di Pos per offrire ai clienti il servizio di pagare con moneta elettronica. L’importo però non deve essere inferiore ai 30 euro.

Per la Confesercenti è una "batosta" per le imprese da circa 5 miliardi di euro l'anno, fra costi di esercizio e commissioni e che gli italiani non vogliono.

Il 69%, infatti, non vuole cambiare abitudini di pagamento.