I provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari sono stati emessi a seguito delle indagini – coordinate dalla locale Procura della Repubblica – effettuate dai militari dell’Arma nel centro storico, precisamente nella piazzetta tra via San Sisto e via San Cristoforo, dove era stato notato un frequente viavai di tossicodipendenti, noti alle forze dell’ordine, e l’allarme per il degrado e la sensazione di insicurezza erano notevolmente cresciuti tra i residenti.

Sono stati necessari lunghi e faticosi appostamenti per individuare con precisione il luogo in cui avvenivano gli scambi e le dinamiche della cessione dello stupefacente, per giunta in un contesto ambientale ostile agli investigatori, caratterizzato da stretti vicoli e dalla presenza di “vedette” in grado di dare l’allarme al passaggio di forze di polizia.

Nel corso dei servizi, i Carabinieri in borghese della Compagnia di Sassari, una volta comprese le modalità dello spaccio, sono riusciti a ottenere una serie di riscontri e avere così la prova materiale che i tanti incontri tra i tossici e i sospettati non erano affatto casuali. Chi si recava in quella precisa zona e prendeva contatti con quelle determinate persone, lo faceva con l’unico scopo di approvvigionarsi dello stupefacente.

Raccolte prove sufficienti, è scattato il blitz e per Harrison Sunday, 22 anni, e Samuel Sunday, 35 anni, si sono aperte le porte del carcere di Bancali, dove i due dovranno restare a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di spaccio aggravato e continuato in concorso tra loro.

L’attività odierna è frutto della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico della città che, negli ultimi mesi ha visto i militari dell’Arma procedere all’arresto di complessivi 11 spacciatori, con il sequestro di oltre 1 chilogrammo di singole dosi di varie sostanze stupefacenti e di circa 4.000 euro in contanti.