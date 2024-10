Durante il periodo estivo e con la ripresa dei flussi turistici è stata intensificata l’azione di controllo del territorio ad opera delle pattuglie del Comando Provinciale di Cagliari, con particolare attenzione alle principali arterie e località costiere, finalizzata al contrasto della vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale organizzato.

Nel pomeriggio di ieri, i Baschi Verdi della 2^ Compagnia di Cagliari, nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio, hanno denunciato a piede libero un cittadino senegalese del 1979, regolare sul territorio e residente a Cagliari, per possesso di merce contraffatta e ricettazione.

In venditore ambulante si trovava a bordo della propria autovettura ferma in via del Fangario quando è stato avvicinato dalla pattuglia dei Baschi Verdi insospettiti dal fatto che pochi istanti prima il soggetto avesse chiuso repentinamente gli sportelli dell’auto alla vista della pattuglia.

All’interno dell’autoveicolo sono state trovate due buste di plastica voluminose risultate contenere 55 articoli, tra scarpe, borse e altri capi d’abbigliamento, con i loghi contraffatti e riconducibili alle principali case di moda.

Successivamente, nonostante l’extracomunitario avesse in un primo tempo tentato di sviare i militari comunicando un fittizio indirizzo di residenza, grazie all’interrogazione delle Banche Dati in uso al Corpo veniva individuata la reale abitazione che veniva poi sottoposta a perquisizione consentendo il rinvenimento ed il sequestro di ulteriori 68 capi d’abbigliamento contraffatti.

L’extracomunitario, con regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per i reati di ricettazione, possesso di prodotti recanti marchi contraffatti e false dichiarazioni.

L’attività esposta costituisce un ulteriore testimonianza della quotidiana e costante azione di controllo economico del territorio e mira a contrastare i fenomeni della contraffazione e il commercio di prodotti non sicuri che danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, mettono in pericolo la salute dei consumatori: dall’inizio dell’anno, in tale ambito sono state effettuate numerose attività che hanno consentito di sottrarre dal mercato 993.414 prodotti non sicuri, 7.064 articoli contraffatti, sanzionare 10 soggetti, denunciarne 8 di cui 2 tratti in arresto.