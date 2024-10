E’ stato scarcerato questa notte Carlo Sanjust, l'ex consigliere regionale del Pdl arrestato per peculato il 5 novembre dello scorso anno nell'ambito dell'inchiesta bis sul presunto uso illecito dei fondi destinati ai gruppi dell'Assemblea legislativa della Sardegna.

A Sanjust sono contestati, tra i vari fondi che sarebbero stati usati illegalmente, anche quelli utilizzati per l'organizzazione del suo ricevimento di nozze al Bastione St. Remi a Cagliari.

In seguito alla restituzione di quel denaro, 25 mila euro contro i 23.340 che gli imputavano gli inquirenti, nel dicembre scorso, dopo oltre un mese trascorso in cella, l’ex consigliere era stato scarcerato per passare ai domiciliari. Adesso, dunque, Sajust è stato scarcerato.

Ancora per non si sa se si tratti di una revoca dei domiciliari o dell'annullamento da parte della Cassazione.