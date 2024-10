E' stata scarcerata Patrizia Mela, la 40enne di Badesi accusata di omicidio stradale per aver travolto Paolo Canavese, il pensionato 75enne morto a bordo dell'ambulanza che lo stava trasportando in ospedale.

L'anziano, originario di Como ma residente a Trinità d'Agultu, è stato investito nel centro abitato di Badesi la sera dell'8 gennaio. Poche ore dopo era finita in manette Patrizia Mela, ritenuta responsabile di trovarsi alla guida sotto l'effetto di cocaina. Ma il gip del Tribunale di Tempio Caterina Interlandi ha disposto la liberazione immediata dell'automobilista: non sarebbe stata prodotta nessuna prova dello stato di alterazione psicofisico della donna.

Le tracce di cocaina rimangono infatti a lungo nell'organismo. Non bastano dunque gli esami delle urine per stabilire se la donna avesse assunto droga poco prima dell'incidente. Non essendo stato prodotto l'esito positivo degli esami del sangue il gip ha accolto le richieste del legale dell'indagata, Filippo Orecchioni, disponendone la scarcerazione.