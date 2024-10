È morto nell’ospedale San Francesco di Nuoro Gesuino Poddie, l’artigiano di 56 anni di Tonara caduto sabato scorso a Olbia mentre trasportava una lastra di legno.

Una folata di vento lo ha scaraventato a terra e ha sbattuto la testa. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Olbia, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, le sue condizioni hanno destato da subito preoccupazione.

I medici hanno così organizzato il trasferimento da Olbia al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Nuoro per potergli prestare le cure necessarie, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.