Questa mattina un uomo di 53 anni ha scaraventato a terra una donna di 79 anni per rubarle la borsetta ed è poi fuggito non riuscendo nel suo intento.

L'anziana stava raggiungendo la parrocchia Nostra Signora della Grazie quando è stata affiancata dall'uomo in sella a una bicicletta.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sanluri che hanno rintracciato e arrestato Ignazio Collu, ora ai domiciliari in attesa del processo. La donna, invece, soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in ospedale, dove è stata medicata, se la caverà in dieci giorni.